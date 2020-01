Lazio, Cataldi: “Il recupero procede bene, spero di tornare presto”

Danilo Cataldi verso il recupero.

Il centrocampista della Lazio, reduce da un infortunio al polpaccio, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Lazio Style Channel, durante una cena di beneficenza organizzata dall’associazione So.Spe, in merito alle proprie condizioni e sulla voglia di ritornare in campo per dare una soluzione in più al tecnico Simone Inzaghi: “Conosciamo quest’iniziativa e sapevamo cosa avremmo fatto. Sappiamo cosa fa Suor Paola e siamo felici di passare questa serata in compagnia di tanti bambini. Sto abbastanza bene e sto procedendo verso il recupero, spero di tornare presto. Questa settimana è importante, nella prossima tornerò a lavorare. Ci aspettano tante gare importanti nell’immediato futuro“.

