Lazio, caso tamponi: chiusa l’indagine, il club ha 15 giorni per evitare il deferimento

Si arricchisce di un nuovo capitolo il caso tamponi-Lazio.

Ieri sera la Procura della Figc ha notificato al club biancoceleste la conclusione delle indagini scattate a inizio novembre, relative al rispetto del protocollo anti Covid. Dopo aver raccolto tutta la documentazione sui test e aver ascoltato diversi testimoni tra cui il presidente Claudio Lotito e il responsabile medico biancoceleste Ivo Pulcini, il numero uno della Procura federale Giuseppe Chinè ritiene di avere in mano tutti gli elementi necessari per procedere.

Parallelamente la Procura di Avellino sta portando avanti l’indagine penale sul laboratorio Diagnostica Futura che processava i tamponi della Lazio. L’unico indagato per falso, frode in pubbliche forniture ed epidemia colposa, è il presidente del Cda della Futura Diagnostica Massimiliano Taccone.

Dalla notifica, Lotito ha 15 giorni per contestare le accuse producendo una memoria difensiva, facendosi ascoltare ed eventualmente cercando un patteggiamento. In mancanza di un accordo, terminato questo periodo, scatterà il provvedimento che – come sottolineato da “La Gazzetta” – dovrebbe essere un deferimento, che porterebbe la Lazio di fronte al tribunale federale, o all’archiviazione.