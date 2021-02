Lazio-Cagliari: Musacchio e Correa dal 1′, Di Francesco con il doppio trequartista? Le probabili formazioni

La sfida tra Lazio e Cagliari chiude la ventunesima giornata di Serie A.

La formazione guidata da Simone Inzaghi sta vivendo un momento estremamente positivo della sua stagione, con la vittoria nel derby contro la Roma che, probabilmente, ha dato una rilevante iniezione di fiducia a tutto l’organico biancoceleste. Un match non semplice, tuttavia, attende la compagine capitolina, che alle 20.45 – in diretta su Sky Sport Serie A – vedrà arrivare all’Olimpico un Cagliari in netta ripresa. La franchigia di Eusebio Di Francesco arriva dal pareggio casalingo contro il Sassuolo e ha certamente l’ambizioni di strappare punti importanti ai capitolini, attualmente quinti in classifica.

Lazio, Ciro Immobile e Jessica Melena ospiti a “C’è Posta per Te”: il dono della coppia ad una famiglia di Roma

Serie A, Milan-Crotone: Pioli lancia il tridente, Stroppa subito con Ounas e Di Carmine. Le probabili formazioni

Quasi nessun cambiamento nella Lazio rispetto alla gara della scorsa settimana contro l’Atalanta. Ancora Reina a difendere i pali capitolini, con l’esordio dal primo minuto di Musacchio che sostituirà l’assente Luiz Felipe. Con lui si dovrebbero piazzare Radu e Acerbi, mentre in avanti ancora fiducia alla coppia Immobile-Correa. Luis Alberto è totalmente recuperato e sarà il titolare accanto a Milinkovic Savic e con il supporto in cabina di regia di Lucas Leiva. I sardi, invece, cambiano qualcosa nel reparto avanzato, dove Joao Pedro e Sottil potrebbero avere una posizione più mobile per non dare punti di riferimento alla formazione di casa. Simeone sarà dunque il riferimento offensivo centrale, con la mediana che dovrebbe essere composta da Nandez e Marin a sostegno di Nainggolan. Davanti a Cragno, infine, ancora spazio per Zappa e Ceppitelli, con Godin e Lykogiannis che completeranno il quartetto arretrato.

Di seguito le probabili formazioni.

Lazio (3-5-2): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Nainggolan, Marin, Nandez; Joao Pedro, Sottil; Simeone.