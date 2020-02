Lazio, buone notizie per Inzaghi: Immobile torna ad allenarsi, niente forfait contro il Bologna. Milinkovic-Savic e Acerbi…

Buone notizie per Simone Inzaghi.

La Lazio prova a rimettersi in sesto in vista della sfida di sabato pomeriggio contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Fermo per influenza e costretto a letto, il bomber biancoceleste, nella giornata di ieri, era stato costretto a saltare l’allenamento con il resto della squadra. Un’assenza che non è di certo passata inosservata agli occhi di tifosi e addetti ai lavori, in ansia per le condizioni dell’attaccante. A fare chiarezza circa lo stato di forma di Ciro Immobile, tuttavia, ci ha pensato proprio pochi istanti fa la Lazio. Attraverso un tweet, infatti, il club biancoceleste ha comunicato che l’ex Torino si sta regolarmente allenando a Fomello con il resto della squadra.

A non aver partecipato alla seduta, Francesco Acerbi e Sergej Milinkovic-Savic. Difficile dunque ipotizzare che il difensore riuscirà a scendere in campo in occasione della sfida contro i rossoblù. Diversa la situazione del serbo le cui condizioni, fa sapere la società, verranno valutato nei prossimi giorni.