Langella: “Under il valore aggiunto, mio nuovo ruolo una scoperta. La promozione sarà nostra solo se…”

“Qui gli under sono tutti bravi, lo erano anche l’anno scorso a Bari, quest’anno è andata così, con qualche difficoltà in più, però adesso voglio riscattarmi nel girone di ritorno”.

Lo ha detto Christian Langella. Il centrocampista del Palermo, protagonista assoluto in occasione delle prime tre partite del 2020, è stato intervistato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, edizione Sicilia. Fra i temi trattati dal calciatore classe 2000 di proprietà del Pisa, anche il ruolo inedito nel modulo proposto dal tecnico Rosario Pergolizzi contro il Roccella, oltre alla possibilità di migliorare il proprio record di gol messi a segno.

“Migliorare il record di gol? Ci penso, però l’obiettivo è di vincere il campionato, devo pensare solo a quello, se continuo a segnare però non è che mi dispiaccia poi tanto. Il ruolo inedito di domenica? Facevo un quinto che diventa mezzala e anche attaccante, abbiamo fatto una bella prestazione. Non avevo mai fatto questo ruolo, però è stata una piacevole scoperta”, sono state le sue parole.

“Cosa mi manca per il definitivo salto di qualità? Maggiore continuità nelle prestazioni e anche fare qualche gol e assist in più, ci sto lavorando. Gli under rappresentano un valore aggiunto in questa squadra, credo che il Palermo sia primo dall’inizio del campionato anche per merito dei tanti ragazzi come me, che hanno quasi sempre risposto bene quando c’è stato bisogno. Sono molto contento dei miei coetanei e del lavoro che stiamo facendo. Dobbiamo migliorarci sempre, se lo facciamo questa promozione sarà nostra. Non ho dubbi, perché mi fido della mia squadra”, ha concluso.