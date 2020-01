Langella: “Tutto sul mio futuro. Critiche? Ho la mia idea”. Su Pergolizzi e Floriano…

E’ al momento uno degli uomini copertina della squadra allenata da Rosario Pergolizzi.

Stiamo parlando di Christian Langella. Diversi sono stati i temi trattati dal centrocampista classe 2000 del Palermo, intervistato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, edizione Sicilia: dall’arrivo di Roberto Floriano nel capoluogo siciliano dopo l’esperienza condivisa l’anno scorso in quel di Bari, al suo futuro, passando per le recenti critiche mosse dall’ambiente rosanero.

“La mia esplosione è coincisa con l’arrivo di Floriano? E’ stata una coincidenza (ride, ndr), ci abbiamo anche scherzato su Instagram, non lo so se può essere un portafortuna per me. Posso solo dire che sono molto contento che sia arrivato. E’ forte, con lui ho già conquistato la promozione e sono convinto più che mai che con il suo apporto centreremo questo obiettivo anche con il Palermo. Futuro? La mia volontà è di cimentarmi in Serie C, sono in prestito dal Pisa, tornerò lì ma sarei contento anche di continuare a giocare a Palermo, mi trovo bene. In questo momento devo solo pensare a vincere”, sono state le sue parole.

“Le critiche? E’ normale, è una piazza abituata a campionati diversi, ci si aspetta di risalire subito. Siamo chiamati a non sbagliare mai. La Serie D non è per nulla semplice e ti devi conquistare tutto con sudore e sacrificio. Anche a Bari venivamo criticati, nonostante fossimo primi. Da Cornacchini a Pergolizzi? Cornacchini mi ha fatto crescere dal punto di vista della mentalità, era il primo anno fuori da casa, tra i grandi, sono cresciuto anche grazie ai suoi consigli. Con Pergolizzi sto imparando cose nuove, come fare il quinto di centrocampo. E’ un grande motivatore”, ha concluso Langella.