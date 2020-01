Langella: “Palermo, è il momento di accelerare. Savoia? Pensino quello che vogliono, lo scontro diretto…”

Parola a Christian Langella.

Il centrocampista del Palermo, approdato alla corte di Rosario Pergolizzi nel corso della sessione estiva di calciomercato in prestito dal Pisa, è stato intervistato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, edizione Sicilia: oggetto di discussione, anche lo scontro diretto contro il Savoia – in programma il prossimo 22 marzo a Torre Annunziata – e le polemiche della stessa società campana che di recente ha parlato di aiuti alla compagine rosanero.

“Rischiato di trovarci il Savoia ad un punto? Anche l’anno scorso è stato un cammino difficile, avevamo più punti di vantaggio, è vero, ma dovevamo vincere tutte le partite. Adesso che abbiamo ripreso cinque punti di distacco dobbiamo mettere il piede sull’acceleratore – ha spiegato il calciatore ex Bari -. Le polemiche col Savoia? Sicuramente non è il Palermo che le alimenta, noi pensiamo solo a noi, poi pensino quello che vogliono, a noi interessa poco. Allo scontro diretto ci pensiamo, ma non è un’ossessione. Ci dobbiamo arrivare al meglio, partita dopo partita, sapendo che è uno scontro come gli altri, siamo obbligati a vincerli tutti”.