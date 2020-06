Lancini: “Finalmente possiamo gridare ‘C siamo’. Superate tante difficoltà, il meglio deve ancora venire”

“Ho scelto queste foto perché credo che racchiudano il significato della parola Palermo“.

Così Edoardo Lancini su Instagram parlando della sua prima stagione in maglia rosanero. Il difensore centrale ex Brescia è stata una della colonne della formazione allenata da Pergolizzi nel campionato di Serie D: “Fin da subito ho percepito il grande amore per questi colori da parte della gente e l’affetto enorme che è in grado di trasmettere! Quest’anno è giunto al termine e tutti gli obiettivi, personali, della società e dei tifosi sono stati centrati“.

“Abbiamo superato tutti insieme tante difficoltà e insidie che la categoria ci ha messo di fronte, scalando il primo gradino di un percorso che alla fine dovrà dare la giusta dimensione a questa splendida città! Finalmente possiamo gridare forte, C siamo! Non vedo l’ora di ricominciare. Voglio ringraziare la società per la serietà che ha sempre dimostrato e i tifosi che ci hanno sempre sostenuto in ogni momento e che con la grande passione e il loro calore mi hanno fatto sentire a casa“.

Il numero 19 ha poi proseguito con i ringraziamenti: “Voglio dire grazie allo staff, ai magazzinieri e ai fisioterapisti che si sono sempre messi a nostra disposizione e sono stati anche loro fondamentali. Infine ma non per importanza, voglio ringraziare i miei compagni, insieme abbiamo creato un gruppo fantastico dentro e fuori dal campo, che col tempo è diventato una famiglia. Sono orgoglioso e fiero di farne parte! Ora godiamoci tutti questo momento e come disse un mio vecchio caro amico ‘il meglio deve ancora venire’ e lo vogliamo ancora scrivere. Forza Palermo… a presto!“, ha concluso Lancini.