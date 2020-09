La scuola calcio del Palermo: la nuova iniziativa del club rosanero per i più piccoli. I dettagli

Il Palermo continua a puntare forte sui giovani per riportare a livelli importanti la propria “Cantera”.

La base per il successo di un club è proprio la forza delle sue fondamenta, ovvero il settore giovanile. Proprio da qui il Palermo vuole partire lavorando sodo e cercando di far fruttare i giovani talenti palermitani. Per fare ciò il club di viale del Fante da diversi mesi sta cercando di trovare un luogo in cui costruire la sua nuova casa dove far crescere i propri ragazzi. Un centro moderno e fruibile a 360 gradi, con l’obiettivo di costruirlo nel più breve tempo possibile (i lavori potrebbero iniziare a stagione corso). Le categorie dalle quali si ripartirà nella stagione 2020/21 saranno le seguenti: Esordienti 2008, Esordienti 2009, Giovanissimi Regionali, Giovanissimi Nazionali, Allievi Nazionali e Under 19.

Rinaudo: “Nel settore giovanile presenti ragazzi interessanti, il nostro obiettivo è portarli in prima squadra”

La nuova iniziativa è però quella legata ai più piccoli, quelli nati tra il 2010 e il 2015. Il club rosanero ha infatti intenzione, già a partire dal mese di settembre, di far partire il progetto scuola calcio, che dovrebbe avere la propria base nei campi dell’impianto della Vis Palermo, in via Leonardo Da Vinci. I dettagli naturalmente verranno resi noti in seguito, ma la certezza è quella che il Palermo continua a lavorare con insistenza sui giovani, con Argento e Rinaudo in prima linea, per cercare di costruire un vivaio e un settore giovanile che col passare del tempo possano sostenere e aiutare la prima squadra a raggiungere gli obiettivi che la società del duo Mirri-Di Piazza si è posta fin dalla sua nascita.