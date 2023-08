La Repubblica: “Federico Di Francesco: altri novanta minuti, poi arriverà a Palermo”

"Federico Di Francesco: altri novanta minuti poi arriverà in rosanero". Titola così l'edizione odierna de "La Repubblica", che punta i riflettori in casa Palermo. Salvo inattesi colpi di scena, Federico Di Francesco sarà un nuovo calciatore rosanero. Le visite mediche, dunque il via libera, dopo la sfida tra Fiorentina e Lecce, in programma oggi allo Stadio "Artemio Franchi", con l'attaccante che è stato convocato dal tecnico Roberto D'Aversa.