Kulusevski, l’agente svela il retroscena: “Inter? Dejan ha voluto solo la Juventus”

Dejan Kulusevski è a tutti gli effetti un giocatore della Juventus.

Dopo settimane di attesa, i bianconeri, hanno messo a segno il primo importante colpo del 2020: si tratta del giovane centrocampista classe 2000 Dejan Kulusevski che, nei giorni scorsi, ha effettuato le visite mediche e firmato un contratto da 2, 5 milioni a stagione che lo legherà alla “Vecchia Signora” per 4 anni. Intervistato ai microfoni di “Radio Sportiva” l’agente del giocatore, Stefano Sem, si è soffermato a parlare della trattativa che ha portato il talento svedese – inizialmente nel mirino dell’Inter – in bianconero.

“Sono tutti contenti, compreso il Parma che potrà contare sul ragazzo fino a fine stagione”. Sulla concorrenza interista, un (quasi) no comment: “Il nome dell’Inter lo fate voi, preferisco non parlare di altre squadre: di certo lo volevano club italiani e stranieri, ma Dejan ha voluto la Juve. Trasferimento a Torino? Sarebbe servito l’ok di ogni parte: lui è contento di restare a Parma, inoltre la società stessa non voleva liberarlo”.