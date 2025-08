Kristoffer Lund al Colonia: “Palermo una città piena di passione”

Kristoffer Lund è stato ufficializzato nella giornata di oggi come nuovo giocatore del Colonia in prestito con diritto di riscatto dal Palermo . Di seguito le sue parole nel post Instagram pubblicato dalla squadra tedesca:

“In Svizzera sono diventato campione, sollevando il trofeo della lega e quello della coppa con l’Häcken. Ho rappresentato la Danimarca durante la mia giovinezza e ho imparato il significato del calcio. Ma, con mia madre americana, entrare a far parte della nazionale degli Stati Uniti è stato per me un passo prossimo significativo”

“A livello di club, Palermo mi ha sfidato a crescere in ogni modo, sia in campo che in una città piena di passione. Ora sono pronto per il prossimo passo. Sono orgoglioso di essere parte del Colonia, scriviamo il prossimo capitolo insieme”.