Kraja: “Sogniamo di poter concludere il campionato. Futuro? Spero di continuare la mia avventura col Palermo”

“Tornare al Barbera è stato fantastico per un calciatore poter correre in uno stadio è tutto“.

Inizia così la lunga intervista rilasciata da Erdis Kraja, centrocampista del Palermo, ai microfoni del sito ufficiale. Il classe 2000 italo-albanese ha poi proseguito: “Il campo è in condizioni ottimali, ovviamente vedere gli spalti vuoti fa uno strano effetto e c’è rammarico, speriamo sia solo una necessità temporanea e che presto gli stadi possano tornare ad essere aperti al pubblico, perché il calcio senza i tifosi è molto triste. In attesa di poter svolgere allenamenti collettivi, alterniamo lavoro aerobico con sedute di forza in sedute individuali facoltative“.

Palermo, le basi per la Serie C: si riparte da cinque pilastri. Il futuro di Pergolizzi è un rebus

Anche per Kraja l’auspicio è quello di concludere la stagione conquistando la promozione sul campo: “Prima dello stop del campionato stavamo attraversando un buon periodo di forma ed anche gli ultimi risultati lo dimostrano. Il sogno è quello di poter concludere sul campo il torneo, sono certo che raggiungeremmo l’obiettivo in anticipo rispetto all’ottava gara da disputare, abbiamo dimostrato i nostri meriti fin dalla vittoria a Marsala. Ma la salute e la sicurezza hanno la priorità, quindi è logico che le istituzioni prendano tempo per decidere, non si possono correre altri rischi, se ancora qualcuno non lo avesse capito non è una semplice influenza e lo dimostrano le oltre trentamila vittime soltanto in Italia”.

Di Piazza: “Perdite superiori alle attese. Futuro? Palermo pronto al bis”. E sugli acquisti…

Fin dalle prime gare il jolly scuola Atalanta è stato utilizzato da mister Pergolizzi con grande continuità: “Come qualsiasi calciatore anche io quest’anno ho vissuto alti e bassi ma nel complesso sono soddisfatto per la mia stagione, ovviamente si può e si deve sempre migliorare sotto ogni punto di vista ed è fondamentale trarre insegnamento soprattutto dalle difficoltà – ha raccontato Kraja -. Sia dentro che fuori dal campo ho vissuto un’esperienza esaltante in una piazza ed in una Società da Serie A, spero che la mia avventura in rosanero possa continuare però è ancora presto per pensare alla prossima stagione, dobbiamo prima terminare quella in corso e conquistare la promozione”.

Palermo, la società pensa in grande: sì al centro sportivo, no al nuovo stadio. I dettagli