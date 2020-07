Juventus, Van Basten boccia De Ligt: “Nessun miglioramento in Serie A, l’assenza di Chiellini…”

Stagione ricca di alti e bassi per Matthijs De Ligt.

Approdato in bianconero lo scorso luglio, Matthijs De Ligt, ha finalmente conquistato il primo trofeo con la Juventus dopo il primo periodo di adattamento alla Serie A che tanto aveva fatto discutere la piazza bianconera. L’ex Ajax, complici gli infortuni di Chiellini e Demiral, per buona parte della stagione è riuscito a ritagliarsi un posto da titolare in squadra maturando inoltre ben 4 gol in 29 presenze. Un bottino che tuttavia sembra non aver impressionato affatto l’ex campione del Milan Marco Van Basten, espressosi con parole dure sul primo anno in Italia del centrale olandese, durante un’intervista concessa ai microfoni di “Ziggo Sport”.

“Non penso sia migliorato rispetto alla scorsa stagione all’Ajax. E’ stato sfortunato a non avere al suo fianco Chiellini: Bonucci fa le sue cose ma non guida la difesa e non indica a Matthijs quello che dovrebbe fare. Credo che avrebbe imparato di più se fosse andato al Real Madrid, al Barcellona o al Manchester City. Inoltre avrebbe giocato in un campionato più interessante e di livello più elevato rispetto alla Serie A attuale: per fare un esempio, nell’ultima gara contro la Sampdoria ha dovuto affrontare Chabot e Thorsby, due giocatori che non hanno sfondato nemmeno in Eredivisie“.