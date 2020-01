Juventus, infortunio Demiral: rottura del crociato per il difensore. Il comunicato del club

Nuova tegola per la Juventus.

Brutte notizie per Maurizio Sarri. I timori di tutto l’ambiente bianconero, in apprensione per le condizioni di Demiral dopo il brutto infortunio rimediato ieri sera all’Olimpico, hanno trovato conferma questa mattina con gli esami svolti al JMedical dal difensore turco: in occasione della sfortunata sfida tra Roma e Juventus poi conclusasi con la vittoria della formazione ospite, il giocatore, ha rimediato una distorsione del ginocchio sinistro e una lesione del legamento crociato anteriore con associata lesione meniscale. A comunicarlo, proprio pochi istanti fa attraverso i propri canali ufficiali, è la stessa Juventus.

“Nel corso della partita di ieri sera Merih Demiral ha riportato la distorsione del ginocchio sinistro.

Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore con associata lesione meniscale.

Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni”.