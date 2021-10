Juventus U23, Zauli: “Abbiamo un progetto interessante. Kaio Jorge? Domani con noi”

Le parole del tecnico della formazione under 23 della Vecchia Signora sulla gara di domani contro l'Albinoleffe e sul possibile impiego del talento brasiliano acquistato in estate dalla prima squadra

La Juventus sarà impegnata mercoledì in Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo per dare continuità ai segnali incoraggianti che la squadra di Allegri ha lanciato nelle ultime uscite. I bianconeri sembrano a poco a poco aver ritrovato la solidità che li aveva contraddistinti nel ciclo vincente. Una promessa che in questa prima parte di stagione non ha trovato spazio è Kaio Jorge , talento cristallino acquistato in estate dalla Juventus .

Il brasiliano non è stato inserito nella lista Uefa e di conseguenza non prenderà parte alle esperienze in Champions League della Vecchia Signora in questa annata, la società di concerto con il tecnico Massimiliano Allegri ha deciso di far aggregare Jorge alla Juventus under 23 per dargli modo di mettere minuti sulle gambe e maturare esperienza, tasselli fondamentali per dar modo al brasiliano di inserirsi al meglio e comprendere al meglio i dettami tecnici richiesti per poter giocare in Serie A. Sulla questione si è espresso nella giornata odierna il tecnico della Juventus under 23 Lamberto Zauli, che ha presentato la sfida di domani contro l'Albinoleffe e analizzato la scelta di "retrocedere" nella squadra B Kaio Jorge.