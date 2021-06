Juventus, Tudor: “Mi aveva chiamato Pirlo. Non è stata giusta una cosa”

Parola a Igor Tudor.

L’ex allenatore dell’Udinese ha parlato ai microfoni del portale croato Vercernji List. Tra le tante tematiche affrontate, Tudor si è soffermato sull’esperienza appena conclusasi alla Juventus, sottolinenando come non sia stato giusto essere stato messo sullo stesso piano di altre figure nonostante la sua qualifica di allenatore. Di seguito, le sue dichiarazioni.

PIRLO – “Alla Juventus mi ha chiamato Andrea. È andata così: c’era una lista con cinque nomi compilata dalla Juventus e Paratici ha lasciato a Pirlo la decisione. E lui ha scelto me. Ma siccome è molto amico di Baronio, ha preso anche lui e un altro, un analista (Gagliardi, ndr) e ci ha messo tutti allo stesso livello. Non era giusto, perché dopo tutto io sono un allenatore. Però ho accettato perché era la Juve”.

ESONERO – “È stata dura, ma alla fine siamo riusciti a qualificarsi per la Champions League, abbiamo anche vinto la Coppa Italia, eppure ci hanno cacciato: mi spiace, non lo trovo giusto. Ho deciso che non sarò mai più l’assistente di nessuno”.

