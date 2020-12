Juventus-Torino, è di nuovo CR7 contro Belotti: probabili formazioni, quote e dove vedere il match in tv

Torna il derby della Mole.

La sfida tra Juventus e Torino – in diretta su Sky Sport Serie A – da sempre riserva una tradizione fatta di innumerevoli trionfi ma anche di tante disfatte dall’una e dall’altra parte. Nella giornata di oggi, in particolare, questo incontro cittadino rappresenta per entrambe le compagini un possibile punto di svolta ma anche un’eventuale caduta rovinosa verso il fondo della classifica. La compagine bianconera deve assolutamente rifarsi dopo il pareggio esterno contro il Benevento, con qualche problema difensivo di troppo ma, a meno di clamorose sorprese, con un CR7 in più. Lasciato a riposo nell’ultima gara, il fenomeno portoghese vorrà riprendersi la scena, ma troverà davanti un Toro che fornisce ottime prestazioni ma non ancora i risultati sperati. La squadra di Giampaolo si non vince da tre turni e si trova al terzultimo posto della classifica. Anche per questi motivi i bookmakers danno nettamente favorita la Juventus, con un 1,40 a fronte dello spropositato 7,00 in favore di un possibile successo granata. Il pareggio, invece, rimane fisso a quota 5,00, per un match che prevede spettacolo e soprattutto tanti gol.

La Juventus guidata da Andrea Pirlo dovrebbe scendere in campo con IL 4-4-2, dettato anche da qualche assenza di troppo tra attacco e difesa. Torna CR7, ma manca Morata che dovrà scontare due turni di squalifica in seguito all’espulsione rimediata a Benevento. Accanto al fuoriclasse di Madeira ci sarà Paulo Dybala, voglioso di riprendersi il posto da titolare e di regalare nuove gioie al popolo bianconero dopo un lungo periodo no. In difesa, invece, sono ancora out per infortunio Chiellini e Demiral, per questo il tecnico della Vecchia Signora abbasserà presumibilmente Cuadrado nel ruolo di terzino, completando poi il quartetto con De Ligt, Bonucci, e Danilo. A centrocampo spazio invece a Bernardeschi e Kulusevski sulle corsie esterne, mentre al centro Pirlo dovrebbe affidarsi nuovamente a Rabiot e dare una ghiotta chance ad Arthur.

Per quanto riguarda il Torino la certezza massima e il pieno ritorno di Belotti, che insieme ad uno tra Zaza e Bonazzoli – favorito il primo – guiderà l’attacco granata. In mezzo al campo dovrebbero esserci ancora Meitè e Linetty, per dare manforte al vertice basso Rincon. Sugli esterni spazio per Singo e Ansaldi, che andranno a completare il quintetto mediano disegnato da Giampaolo. Davanti a Sirigu, infine, l’ex tecnico del Milan potrebbe adattare Rodriguez nel ruolo di centrale difensivo, affiancandogli Izzo e Bremer.