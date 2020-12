Juventus-Torino, Pirlo: “Derby una partita a sé, ricordo il mio gol all’ultimo respiro. Assenza Morata? Rispondo così”

La Juventus si prepara a giocare il derby contro il Torino in programma sabato pomeriggio alle ore 18,00.

I bianconeri devono riscattare il pari rimediato in casa del Benevento e non rischiare di restare troppo dietro rispetto alla capolista Milan. Il tecnico dei piemontesi, Andrea Pirlo, intervenuto in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“È un derby importante per tutte e due le tifoserie. Ho avuto la fortuna di farne parte per parecchie volte, di vincere e di fare gol importanti. È sempre una partita bella da giocare perché dentro ci sono tante emozioni. Speriamo di fare una grande gara. Cerchiamo di recuperare qualche forza in queste ultime ore dopo la partita dell’altra sera. Ci prepariamo mentalmente per fare una partita importante perché ci serve per continuare il nostro cammino in campionato. Il Torino ha una buona squadra, costruita bene e con un ottimo allenatore. Ultimamente ha cambiato qualcosa però esprime sempre un calcio propositivo con ottimi elementi in tutti i reparti. Sarà una partita difficile da giocare. Il mio gol all’ultimo? Fu una grandissima emozione. Eravamo in dieci ed erano gli ultimi secondi della partita. Riuscire a vincerla in quel modo segnando da fuori area fu una grandissima emozione. Assenza Morata? Cercheremo di riempire l’area con giocatori diversi, magari con delle rotazioni. Con Alvaro siamo più presenti mentre con quelli che giocheranno domani cercheremo di arrivarci più da fuori. Però l’area va riempita con tanti giocatori perché poi i gol arrivano da lì”.