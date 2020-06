Juventus, test fisici ai giocatori colpiti dal Coronavirus: ecco l’esito dei controlli effettuati a Dybala, Rugani e Matudi

Nuovi accertamenti in casa Juventus.

Può tirare un sospiro di sollievo il club bianconero: prima squadra della Serie A ad avere riscontrato un caso di positività al Coronavirus tra i propri tesserati. Tre in tutto i giocatori della “Vecchia Signora” risultati positivi al tampone e che, nelle scorse settimane, hanno osservato l’isolamento così come da prassi. Si tratta di Paulo Dybala, Blaise Matuidi e Daniele Rugani.

Concreta la possibilità che il virus, considerato l‘interessamento dell’apparato respiratorio, potesse aver lasciato dei problemi nei tre tesserati juventini. Un dubbio immediatamente dissipato dal club bianconero il quale, come riportato da “Tuttosport”, ha sottoposto Rugani, Matuidi e Dybala a nuovi test fisici che hanno escluso possibili effetti negativi a seguito della guarigione dal virus. Motivo per il quale, come si legge nel quotidiano, la Juventus potrà normalmente contare sui tre tesserati in vista della ripresa della Serie A prevista per il prossimo 20 giugno.