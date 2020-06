Juventus, Szczesny: “Un campionato molto difficile. Ottenere trofei? Ecco cosa serve”

Parla Wojciech Szczesny.

L’estremo difensore della Juventus, intervistato ai microfoni di JTV, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito al finale di stagione, soffermandosi soprattutto sulla lotta scudetto:

Torino, Cairo senza filtri: “Napoli-Juventus? Svelo per chi tifavo. Tutto sul futuro di Belotti. Lo scudetto all’Inter…”

“Mi aspetto un campionato molto difficile, c’è la Lazio che è molto forte, anche se dobbiamo vedere in che condizioni torneranno in campo. L’Atalanta l’abbiamo vista l’altro giorno con il Sassuolo, l’Inter fisicamente sta molto bene. Sarà importante sacrificarsi e fare due mesi di vita sana per portare a casa i trofei“.

Juventus, l’analisi di Moggi: “Bianconeri dominanti a Bologna, ecco i migliori in campo. La Lazio contro l’Atalanta…”