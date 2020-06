Juventus, l’analisi di Moggi: “Bianconeri dominanti a Bologna, ecco i migliori in campo. La Lazio contro l’Atalanta…”

La Juventus allunga il passo sulle inseguitrici e torna a fare la voce grossa in ottica scudetto.

Seppur al cospetto di un avversario estremamente ostico, il Bologna guidato da Sinisa Mihajlovic, la compagine di Sarri non ha sbagliato nulla nella delicata trasferta del Dall’Ara, conquistando i tre punti e tenendo a debita distanza l’Inter di Conte in attesa dell’impegno della Lazio di Inzaghi sul difficile campo dell’Atalanta. La prova confortante della compagine bianconera è stata oggetto di disamina da parte dell’ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, all’interno del suo ormai consueto editoriale sul quotidiano “Libero”. Di seguito un estratto dell’articolo in questione.

“…Sbrigata la pratica recuperi è iniziata la 27esima giornata. Indubbiamente la partita più importante ai fini della classifica era Bologna-Juve, con gli uomini di Mihajlovic fermi da febbraio e i bianconeri reduci da due esibizioni abbastanza opache in Coppa Italia. La gara ha visto dominare la Signora, prima rigore di Ronaldo e poi gran gol di Dybala su assist di Bernardeschi, i due che assieme a Bonucci e De Ligt sono stati tra i migliori. Una vittoria importante che mette pressione alla Lazio, come detto impegnata stasera in casa dell’Atalanta