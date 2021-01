Juventus-Spal, Pirlo: “Ci aspetta un mese di fuoco, pensiamo una partita alla volta. Buffon? Mi auguro una cosa”

Dobbiamo pensare in maniera graduale a tutti gli impegni.

VIDEO Juventus-Spal, Morata e Frabotta aprono le danze, Kulusevski trova il tris, Chiesa cala il poker: bianconeri in semifinale contro l’Inter

Queste le parole di Andrea Pirlo, tecnico della juventus intervenuto in seguito alla sfida di Coppa Italia contro la Spal. L’allenatore della Vecchia Signora ha commentato il trionfo per 4-0 che consente ai bianconeri di approdare alla semifinale della competizione, nella quale affronterà l’Inter. Ecco le parole di Pirlo, incentratosi principalmente sulla vittoria interna e sul prosieguo del campionato, oltre che sulla permanenza di Gigi Buffon anche per la prossima stagione:“Passare il turno era il nostro obiettivo, era importante affrontare la SPAL con la giusta attenzione. L’abbiamo fatto e poi la partita è andata in discesa. È da inizio stagione che giochiamo ogni 2-3 giorni, sappiamo che ci saranno partite importanti ma dovremo pensare una alla volta. Ora ci concentreremo sulla partita di Marassi contro la Sampdoria. Buffon? Speriamo sia in squadra anche l’anno prossimo, sta dimostrando che può giocare bene a calcio e se lo avremo ancora sarà un piacere”.

