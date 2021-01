Juventus-Spal, Paratici fa il punto: “Attenti sul mercato, ecco le nostre strategie. Buffon? Il suo rinnovo…”

La parola passa a Fabio Paratici.

Nel pre del match di Coppa Italia tra Juventus e Spal il direttore sportivo dei bianconeri è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per analizzare la gara che attende Pirlo e i suoi. Obiettivo chiaro: passare il turno e ritrovarsi ad affrontare l’Inter nel doppio confronto che varrà poi l’atto finale della competizione. Una mentalità che non cambia quella della Vecchia Signora, nonostante sia comunque all’inizio di un ciclo che necessiterà di tempo e pazienza per arrivare al top. Ecco le parole di Paratici concentratosi, oltre che sul match interno, anche su altri temi legati al calciomercato e al futuro di una bandiera come Gigi Buffon: “Giochiamo come sempre tutte le partite, in tutte le competizioni, per cercare di vincere. Stasera ci sarà una bella partita da giocare e la affronteremo nel migliore dei modi”.

PASSAGGIO DEL TURNO

“Noi ci crediamo. Giochiamo tutte le partite per vincere. A gennaio ce ne sono state tantissime e noi le abbiamo vinte tutte tranne che a Milano. E’ normale che ci sia un inciampo”.

RINNOVO BUFFON

“Gigi è straordinario ed è a casa sua. Lo affronteremo sempre con grande serenità questo argomento, al momento opportuno e quando lui lo riterrà più opportuno”.

STRATEGIE DI CALCIOMERCATO

“Come ho già detto tante volte, questo è un mercato di opportunità tecniche ed economiche. Se ci sono tutte due queste componenti noi dobbiamo stare attenti perchè, come fanno tutte le società e tutti i dirigenti, dobbiamo star vigili”.