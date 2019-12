Juventus, senti Deschamps: “I bianconeri possono vincere la Champions League. CR7? La sua fame di gol…”

Didier Deschamps incensa la Juventus.

Tra oggi e domani, a Dubai, andrà in scena la cerimonia dei Globe Soccer Awards. Evento, alla vigilia del quale, il ct della Francia Didier Deschamps si è soffermato a parlare – durante l’International Sports Conference – su uno dei finalisti dello speciale premio riconosciuto al migliore giocatore del 2019: Cristiano Ronaldo.

“E’ un grande campione che gioca ad alto livello da tanti anni, ha sempre questa fame di fare gol, non si accontenta mai, è un grande professionista che nonostante la sua età mantiene grande grinta, è un giocatore determinante, forse corre meno di 4-5 anni fa, ma corre meglio, è sempre decisivo e quando hai un elemento di questo tipo nella tua squadra sai che ti può fare la differenza in qualsiasi momento“.

Chiosa finale sulla Champions League: “Così come altre 7-8 squadre la Juve inizia il torneo per cercare di vincerlo, è un obiettivo legittimo, ma a vincere è soltanto una squadra, io mi auguro che sia la Juve, ci spero, la qualità c’è, ma ci sono tante squadre forti che vogliono vincere la massima competizione europea per club“, ha concluso Deschamps.