Juventus-Roma, Friedkin e il figlio attesi allo Stadium: trattativa con Pallotta in dirittura d’arrivo. La situazione

Ospiti speciali stasera, all’Allianz Stadium, in occasione di Juventus-Roma.

Arrivati in Italia da pochi giorni, Daniel Friedkin e suo figlio Ryan, infatti, sono attesi in tribuna per assistere dal vivo ai quarti di finale di Coppa Italia: la loro presenza sugli spalti assume un sapore speciale, come se i futuri proprietari del club giallorosso volessero respirare il profumo della squadra e l’emozione del tifo.

La trattativa, dunque, sembra ormai essere in dirittura d’arrivo: domenica 26 gennaio – racconta l’odierna edizione de ‘Il Mattino’ -, scade il termine scritto nel contratto di esclusiva di fine dicembre per sottoscrivere l’accordo che poi deve essere trasformato in closing, al verificarsi di una serie di condizioni. E’ quasi certo però che ci sarà una proroga. D’altra parte, in tutte le compravendite importanti e delicate serve più tempo di quello previsto per siglare l’accordo definitivo, che prevede un convitato di pietra: ovvero la costruzione del nuovo Stadio a Tor di Valle, da qualche settimana di proprietà di Radovan Vitek, un immobiliarista ceco proprietario del gruppo Cpi, che ha rilevato il complesso ex Parnasi, con la sponda di Unicredit, banca creditrice.

La trattativa sulla maggioranza della Roma deve superare gli ultimi step. Allo stato attuale, si sta concludendo la due diligence per confermare o meno il prezzo pattuito: 705 milioni di euro, al loro del bond da 275 milioni, di altri 60 milioni circa di oneri e altre spese per la costruzione dello Stadio versati da Pallotta. Nel frattempo, già da ieri i consulenti delle due parti in questione – Goldman Sachs per il venditore e JpMorgan per l’acquirente – stanno dipanando uno dei nodi cruciali, ma da quello che trapela direttamente dalla Capitale pare che ci siano ancora divergenze su alcuni contratti del parco calciatori della società che avrebbero attirato la curiosità dei legali. Dopo aver acquistato la maggioranza, Friedkin dovrà lanciare l’opa.