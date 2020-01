Juventus-Roma, Bentancur: “Più inserimenti ora che in tre anni, adesso testa al Napoli”. Poi stuzzica l’Inter…

Tre a uno. E’ questo il risultato maturato ieri sera fra le mura dell’Allianz Stadium.

Una vittoria, quella conquistata dalla Juventus di Maurizio Sarri contro la Roma in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia, centrata grazie alle reti messe a segno nei primi quarantacinque minuti dal solito Cristiano Ronaldo, da Rodrigo Bentancur e da Leonardo Bonucci. Alla compagine bianconera, dunque, è bastato appena un tempo per eliminare gli uomini di Paulo Fonseca e staccare il pass per la semifinale, in attesa di scoprire chi tra Milan e Torino passerà il turno.

Intervistato ai microfoni della stampa al termine della partita, il centrocampista uruguaiano – certamente uno fra i migliori in campo – si è espresso in vista del prossimo big-match in programma domenica 26 gennaio contro il Napoli fra le mura dello Stadio “San Paolo”.

“Pensiamo a vincere a Napoli e fare ancora più differenza in campionato. Ogni anno è importantissimo vincere con loro e noi dobbiamo fare quello, portare i tre punti a casa e aumentare il vantaggio sull’Inter. Sono molto contento per il mio primo gol allo Stadium. L’inserimento? In questi giorni in cui non ho giocato mi sono allenato molto su quello”, sono state le sue parole.

MOMENTO – “Come sto dopo le tre giornate di squalifica? Mi sono sentito molto bene, penso di aver fatto tutti gli inserimenti che non ho fatto in questi tre anni che sono alla Juventus. In Coppa Italia rischiamo di affrontare il Milan e Zlatan Ibrahimovic? Lui è un grande giocatore, ma manca ancora tempo: vediamo cosa succederà quando giocheremo contro di loro”, ha concluso Bentancur.