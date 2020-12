Juventus, parla l’agente di Morata: “Alvaro resterà in bianconero, ma anche Milan e Napoli l’hanno cercato”

È sempre stato la prima scelta della Juventus e lui sarebbe andato soltanto lì .

Queste le parole di Juanma Lopez, manager di Alvaro Morata intervenuto su alcuni temi di calciomercato riguardanti proprio il giocatore spagnolo. L’attaccante della Juventus è tornato in bianconero dopo l’esperienza tra le fila dell’Atletico Madrid, dopo che la trattativa per portare Luis Suarez in Italia è sfumata negli ultimi giorni della finestra estiva di trasferimenti. Nel corso dell’intervista esclusiva ai microfoni di gianlucadimarzio.com, l’agente spagnolo ha sottolineato come il club del patron Andrea Agnelli sia fortemente intenzionato a riscattare l’intero cartellino del classe ’92: “Per il ritorno di Alvaro in Italia c’è stato un problema all’inizio perché l’Atletico Madrid voleva cederlo soltanto a titolo definitivo ma poi verso la fine del mercato con l’arrivo di Suarez si è sbloccata la cessione di Morata. Sia Pirlo che Paratici lo hanno chiamato più volte, in particolare Fabio ha inciso molto nel suo percorso professionale e ha premuto molto per portarlo in bianconero. A fine stagione sarà riscattato, ne sono sicuro. L’avevano cercato anche Milan e Napoli. Nessun rimpianto per com’è andata all’Atletico, ora hanno Suarez che è uno dei migliori in circolazione e sono tutti contenti”.

Lopez ha anche parlato di altri due tra i suoi assistiti, Dani Olmo e Nacho Fernandez, in passato molto vicini all’Italia: “Olmo? In passato lo voleva il Barcellona ma tutto passa dal lavoro e dal presente al Lipsia. Piaceva tantissimo a Boban e ci siamo anche incontrati a Milano ma alla fine il giocatore ha scelto di proseguire il suo percorso di crescita in Bundesliga. Nacho è stato vicino a Napoli e Roma in passato. Se dovesse lasciare Madrid, la sua prima scelta sarebbe l’Italia. Ma Florentino Perez e Zidane non vogliono privarsene”.

