Juventus, Oriana Sabatini: “A Torino non c’è molto da fare. Appena Dybala ha tempo libero andiamo altrove”

Parola a Oriana Sabatini.

La fidanzata dell’ex Palermo Paulo Dybala ha lasciato trapelare qualche indizio circa il futuro dell’attuale calciatore della Juventus. Impiegato poco a causa prima dell’infortunio e poi del Covid-19, la Joya ha collezionato solamente 646′ minuti alla corte di Andrea Pirlo nel massimo campionato italiano. Numeri ben lontani dagli standard a cui aveva abituato tutti il jolly offensivo bianconero. In un’intervista rilasciata ai microfoni al tabloid Gente, Oriana Sabatini ha parlato di come lei e l’ex rosanero trascorrono la propria quotidianità in quel di Torino.

“Il fatto è che non c’è molto da fare a Torino. Non appena Paulo ha dei giorni liberi, andiamo da qualche parte, perché lui vuole fare molte cose. Anche se il piano migliore, almeno per me, è rimanere a casa visto che non mi piace così tanto uscire”.

