Juventus-Napoli, attesa per il verdetto: il Giudice Sportivo rimanda la decisione alla prossima settimana

Niente verdetto per Juventus.Napoli: il Giudice Sportivo rimanda la decisione alla prossima settimana.

Era attesa per questo pomeriggio la decisione su Juventus-Napoli. Secondo “Sky Sport”, tuttavia, il Giudice Sportivo Mastrandrea si pronuncerà sul discusso big match dell‘Allianz solo la prossima settimana. L’obiettivo è quello di guadagnare più tempo per studiare le carte approfonditamente dopo le polemiche createsi per la mancata disputa della sfida tra bianconeri e azzurri, causata dall’assenza dei partenopei: bloccati dall’ASP del proprio territorio dopo la diffusione della notizia relativa alla positività di due tesserati e un membro dello staff.