Juventus, Morata: “CR7? Spero rimanga, può succedere di tutto. Haaland e Mbappè il futuro del calcio”

Sono sincero, parliamo di tutto ma non di calcio.

Queste le parole di Alvaro Morata, intervenuto direttamente dal ritiro della nazionale spagnola in merito ad alcuni argomenti legati al mondo Juventus e non solo. Il centravanti della compagine bianconera è stato chiamato a rispondere ad alcune delicate domande legate al futuro di CR7, ancora incerto dopo l’ultima debacle della Vecchia Signora nel match contro il Benevento. Ecco le parole dell’attaccante iberico, che ha chiarito il suo rapporto con il fuoriclasse portoghese esprimendo anche la sua opinione sul futuro dell’ex Real Madrid: “Stiamo tanto insieme sul campo parlando di pressing e tattica, poi quando usciamo non parliamo di calcio. Nella vita può succedere di tutto. Spero che rimanga alla Juve e che io possa godermelo perchè dobbiamo avere i migliori al mondo. Non sembra tranquillo? Magari dà questa sensazione perché è uno abituato a giocare le finali di Champions. Ma sarebbe stato uguale in un altro club, non è un problema della Juve. È contento del gruppo ma è uno abituato a vincere, quindi è normale che sia arrabbiato”.

“Le critiche a Cristiano? Siamo stati tutti criticati. Ci dà fastidio, ovvio. Sono il primo a sapere delle critiche e Cristiano anche. Io non devo spiegare chi è Ronaldo, lui cerca sempre di difendere la maglia della Juve. Siamo una squadra e ripeto, con la vittoria della Supercoppa e magari della Coppa Italia non sarebbe una brutta stagione. Per la mia squadra andrei a mettere sotto contratto sia Haaland che Mbappé. Entrambi hanno tutto per dominare, sono il futuro del calcio“.

Morata ha poi chiosato in merito al suo futuro in bianconero e al rapporto con alcuni suoi compagni di Nazionale:”Quando sei in prestito e ci sono tanti club la tua opinione conta poco… Ero felice all’Atletico, sono felice alla Juve. Ho un contratto, alla fine dell’anno mi diranno qualcosa a riguardo. Per ora non ho parlato con la società di questo. Io sono felice alla Juve, siamo all’inizio di un nuovo progetto e sono felice. Marcos Llorente? Si vede anche da fuori che lavora duramente. E’ stato difficile per lui guadagnarsi un posto all’Atletico ma sapevamo che aveva molto talento. Per quanto riguarda l’Europeo stiamo creando una squadra competitiva, ogni giorno ci capiamo meglio. I giocatori sono cambiati ma le basi sono molto buone. Giochiamo bene a calcio. Sergio Ramos? Ha esperienza da vendere non devo dargli consigli sul futuro. E’ il leader di questa nazionale e gli auguro il meglio”.

