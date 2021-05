Juventus-Milan, Pirlo: “Avevo in testa una squadra diversa. Dimissioni? Rispondo così”

Tonfo bianconero.

Serie A, Juventus-Milan 0-3: Tomori cala il tris, Pioli si aggiudica lo spareggio Champions. La classifica

Il coach della Juventus, Andrea Pirlo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine della pesante sconfitta rimediata contro il Milan di Stefano Pioli. Il diavolo rossonero si è così aggiudicato lo spareggio Champions che, con ogni probabilità, potrà influire nel piazzamento finale di entrambi i due team. Di seguito, le dichiarazioni dell’allenatore bianconero.

VIDEO Juventus-Milan, Szczesny sbaglia, Brahim Diaz no: il gol dello spagnolo è una prodezza!

DIMISSIONI – “Non sto pensando di dimettermi. Ho intrapreso questo lavoro con grande entusiasmo, il mio lavoro va avanti nonostante le difficoltà. Sono a disposizione, penso di poter far meglio e di poter uscire insieme alla squadra da questo momento difficile, andrò avanti finché mi sarà consentito”.

PROGETTO – “Avevo in testa altro, una squadra diversa. Questo è quello che ho disposizione, se qualcosa non è andato nel verso giusto mi prendo tutte le responsabilità. La squadra è composta da grandi giocatori, significa che non sono riuscito io a tirare fuori qualcosa da loro”.

GIOCATORI – “Chiedevo ai giocatori di tirare fuori l’orgoglio, non deve mai mancare. Bisogna onorare la maglia della Juve, che si giochi bene o male. Queste cose non possono succedere”.

SOCIETA’ – “La dirigenza mi è sempre stata vicina, non ci hanno intaccato le cose fuori dal campo”.

SPOGLIATOIO –” I giocatori mi hanno sempre seguito, dai più giovani ai più vecchi. Mi hanno sempre corrisposto la fiducia”.

Juventus-Milan, ansia per Ibrahimovic. Pioli: “Aveva già il ginocchio dolente, ma non voleva mancare”