Juventus-Lione, Aulas svela: “Ipotesi porte chiuse, ma siamo nell’incertezza più totale”

Cresce l’incertezza in vista del match Juventus-Lione.

Nessuna tregua: l’emergenza Coronavirus continua a condizionare anche la Serie A, fermata dopo l’annuncio del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, durante la conferenza stampa svoltasi nella giornata di ieri a Palazzo Chigi. Un provvedimento che mette a serio rischio anche il match di Champions League tra Juventus e Lione – valevole per l’accesso ai quarti di finale della prestigiosa competizione – in programma martedì 17 marzo all’Allianz Stadium. Un argomento su cui anche il presidente del club francese, Jean Michel-Aulas, si è soffermato a parlare in occasione dell’evento “BFM Business”.

“Per ora è previsto che la gara si disputi a porte chiuse, ma ogni giorno emergono informazioni differenti. L’Italia ha fermato le partite di campionato, ma mi pare che le gare internazionali non siano contemplate. Pertanto la sfida di ritorno a Torino si giocherà. Sicuramente si giocherà a Torino o, nel peggiore dei casi, erano stati fatti dei piani per giocare a Malta a porte chiuse: siamo nell’indecisione più totale: “.