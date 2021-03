Juventus, Lichsteiner ed il suo nuovo lavoro: “Vedo alcune somiglianze con il calcio”

A sorpresa Stephan Lichtsteiner.

L’ex terzino che ha vinto parecchi titoli con la maglia della Juventus cucita sul petto ha scelto di cambiare radicalmente il suo stile di vita e la sua professione. Secondo quanto infatti riportato da un interessante approfondimento del noto quotidiano inglese Sun, l’ex difensore di Lazio ed Arsenal ha iniziato uno stage come orologiaio. Lichtsteiner lavorerà pertanto alla Maurice de Mauriac, azienda con sede a Zurigo fondata da Daniel Dreifuss.

“Voglio fare qualcosa di produttivo. Se sei un banchiere puoi farlo per tutta la vita, ma se sei un calciatore una volta raggiunti i 30 anni, devi trovare qualcos’altro da fare. Vedo alcune somiglianze con il calcio in questa professione. Nel calcio se tutta la squadra non è perfetta non puoi riuscire a vincere. Ed è lo stesso con un orologio, se tutto non è perfettamente sincronizzato l’orologio non funzionerà“, ha sottolineato Stephan Lichtsteiner a Reuters.

