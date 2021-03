Juventus, Bruno a gamba tesa: “Squadra imbarazzante! Fenomeni solo in Italia, società nel caos”

La Juve ha una squadra imbarazzante. Lo vediamo in Europa…

Esordisce così l’ex calciatore bianconero Pasquale Bruno che, ad una settimana dall’eliminazione della Juventus dalla Champions League, – ospite negli studi “Mediaset” nel corso del format “Tiki Taka” – ha duramente criticato la compagine allenata da Andrea Pirlo. Di seguito le dichiarazioni del difensore con un passato anche tra le fila del Torino.

“Qua in Italia sono tutti fenomeni: Bonucci, Chiellini… Morata non stoppa una palla, Chiesa quando gioca sembra un frullatore impazzito. Hanno vinto nove scudetti in quello che possiamo considerare il quarto campionato d’Europa. Hanno vinto a Barcellona contro una squadra alla fine del suo ciclo e i titoli dei giornali erano “Juve squadra da battere”. La società da diverso tempo sta solo facendo confusione: avevano Allegri, poi lo hanno mandato via e hanno preso Sarri perché volevano fare un certo tipo di gioco. Anche lui via dopo un anno perché alla Juve comandano Cristiano Ronaldo e i suoi compagni di squadra. Ed è una brutta cosa questa, perché i giocatori non devono decidere, ma in quello spogliatoio tutti hanno voce in capitolo”.

