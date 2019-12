Juventus-Lazio, Immobile: “Non ci poniamo limiti, vogliamo la Supercoppa. Come marcare Cr7? Vi dico cosa penso…”

Mancano meno di 24 ore per il match valevole per la Supercoppa Italiana tra Juventus e Lazio.

Ciro Immobile, bomber dei biancocelesti, intervenuto ai microfoni dell’emittente televisiva con sede a Dubai Al Arabiya, si è espresso in merito a diverse tematiche in vista della sfida di domani contro la compagine guidata da Maurizio Sarri: “Per me è la seconda volta in Arabia Saudita, qui avevo già fatto un’amichevole quando giocavo nella Juventus. Siamo molto felici di essere in questo Paese, ci aspetta una finale importante e speriamo di far felici i nostri tifosi“.

Un pubblico sicuramente diverso da quello dell’Olimpico per l’attaccante nato a Torre Annunziata: “Ci saranno tanti tifosi domenica, sappiamo che gli arabi tiferanno più per la Juve, ma magari giocando bene riusciremo a portarli dalla nostra parte. Dovremo essere molto concentrati sulla partita“.

La Lazio, dopo due settimane dalla vittoria in campionato proprio contro la Vecchia Signora, cerca il bis: “Quella vittoria è stato davvero bella, ma è difficile ripetersi. Una finale è una partita singola, non si possono fare pronostici. Sarà una gara diversa da tutte le altre, vogliamo la Supercoppa“.

Immobile, protagonista di ben 17 reti e 5 assist in campionato, dice la sua sul proprio momento di forma, svelando l’obbiettivo della compagine di Simone Inzaghi: “Quest’anno sono partito forte e voglio continuare a segnare tanti gol. Il merito però è anche del lavoro dei miei compagni. Non ci poniamo limiti, ma l’obiettivo è rientrare tra le prime quattro posizioni della Serie A“.

Infine un pensiero su CR7, reduce da sei reti nelle ultime cinque gare disputate: “Come marcare Ronaldo? Chiedetelo ai nostri difensori (ride, ndr). Con la Samp ha fatto un gol fenomenale, dovremo stare attenti a lui e agli altri campioni della Juventus“.

