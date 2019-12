Juventus-Lazio, Lulic: “Non avremo paura, vogliamo la Supercoppa. Arabia Saudita? Paese bellissimo, ma…”

Poche ore alla Supercoppa italiana: a Riyad Juventus e Lazio si giocheranno il primo trofeo dell’anno.

Il capitano biancoceleste Senad Lulic, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia dell’importante impegno, ha parlato della valenza che ha la competizione per i suoi: “E’ la quarta finale con Inzaghi. Ce la giochiamo, è sempre bello farlo. Rappresentare la Lazio è bellissimo, giocare qui contro la Juventus che è tra le migliori al mondo è un piacere. Pensiamo di potercela giocare contro tutti, scenderemo in campo col massimo impegno. Dobbiamo crederci sempre fino all’ultimo secondo, come fatto a Cagliari. I risultati aiutano, più vinci e più ci credi. I risultati ti danno mentalità vincente. La Juventus è difficile da affrontare ma non dobbiamo avere paura, l’abbiamo pure battuta. Poi vedremo chi avrà più voglia di vincere questa Coppa. Giocando una gara secca anche due mesi fa cambiava poco. Come avete detto: vincere la Supercoppa sarebbe chiudere un anno perfetto, vogliamo allungare la striscia di vittorie, non vogliamo mollarla. Siamo forti, ci vediamo forti. Pensiamo a domani, se scendiamo in campo con questa consapevolezza, possiamo dire la nostra. Sul futuro a lungo termine non posso rispondere. E’ bellissimo rappresentare la Lazio qui, in un paese bellissimo. Però non siamo qui per visitare l’Arabia Saudita ma per giocarci una finale. Vogliamo chiudere l’anno con una Coppa, sarebbe fantastico“.

A proposito, invece, dell’uscita dall’Europa League: “Ci spiace essere usciti dall’Europa League, volevamo restarci. Era il nostro obiettivo, penso che guardando ai risultati, a come abbiamo preso gol nelle ultime gare, dico che non meritavamo di uscire. E’ successo, dobbiamo guardare avanti, serve concentrarci sul campionato e ora sulla Coppa Italia“.

