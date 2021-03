Juventus-Lazio, il doppio ex Lichtsteiner: “I bianconeri sanno come si vincono certe gare”

Stephan Lichtsteiner in vista di Juventus-Lazio.

Il doppio ex dell’attesissima gara tra bianconeri e capitolini è stato intervistato in esclusiva da La Gazzetta dello Sport, esprimendo la sua su un big match che non dovrebbe risparmiare gol e giocate spettacolari. Il classe ’84 svizzero ha spiegato come questa gara, per entrambe le compagini, possa rappresentare un punto di svolta stagionale ed avvicinare una delle due ai rispettivi obiettivi di classifica. Ecco le sue parole :“Tesa, tosta: entrambe le squadre avranno grande pressione. La Juve deve vincere per continuare a sognare lo scudetto, la Lazio per coltivare le ambizioni di Champions. È la classica gara che non si può sbagliare. La vittoria per 2-1 allo Stadium nel 2012, con la punizione di Del Piero nel finale: fu decisiva per lo scudetto. E poi la Supercoppa del 2013 a Roma: vincemmo 4-0, io segnai, esultai e i tifosi della Lazio si arrabbiarono. Ma per me era una forma di rispetto verso la maglia che indossavo”.

Lichtsteiner ha poi chiuso il suo intervento menzionando l’attiva partecipazione dell’Inter di Antonio Conte alla lotta per lo Scudetto:” La Juve sa come si vince, non si fa stressare dalla situazione. La qualità nella rosa non manca e i ragazzi sanno affrontare certe sfide. Conte e il peso della pressione? Lui sa gestirlo, è un vincente. E con una guida come quella di Antonio diventa tutto più facile. Però penso che non sia finita perché quando si avvicina il traguardo senti la pressione e l’Inter può rallentare”.

