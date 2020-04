Juventus, la frecciata di Bergomi a Dybala: “Gran giocatore ma non è un campione”

La Joya.

Paulo Dybala, attaccante della Juventus, prima che venisse interrotto il campionato a causa della diffusione del coronavirus, con grandi giocate e gol era riuscito a trascinare i bianconeri in vetta alla classifica di Serie A. Tredici gol e dodici assist all’attivo in stagione per il numero 10 della formazione allenata da Maurizio Sarri, ma soprattutto anche ottime prestazioni e strepitoso impegno e serietà.

Del Piero: “L’amore per la Juve non finirà mai, ecco qual è stato lo scudetto più bello. Dybala capitano? Ha la giusta maturità”

Per Beppe Bergomi, però, l’argentino non può esser considerato un campione. Ospite di Sky Calcio Club, l’ex difensore dell’Inter ha spiegato: “Dybala è un grande giocatore, ma non è un fuoriclasse, tantomeno un campione: ci sta che sia dietro nelle gerarchie rispetto a Ronaldo“. Sulla squadra bianconera: “Le due partite dove ha giocato meglio? Le due contro l’Inter perchè ha bisogno di avversari all’altezza per trovare la motivazione“.