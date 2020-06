Juventus, Khedira sul futuro: “In Italia mi sento a mio agio. Io in Spagna? Non è una domanda facile…”

Linea diretta con i tifosi.

Sami Khedira, centrocampista della Juventus, ha parlato del suo futuro con i supporter bianconeri in diretta su Instagram. Il centrocampista tedesco ha non ha completamente chiuso a due suo trasferimento in Spagna: “Non è una domanda facile, sapete che sono tedesco e sono sempre felice quando sono in Germania. Ma anche qui in Italia mi sento a mio agio e ben trattato. Ma per me il paese più impressionante è la Spagna“.

In Spagna, Khedira ha indossato la casacca del Real Madrid dal 2010 al 2015, totalizzando 102 presenze e sei reti: “Ho vissuto lì per cinque anni e ho conosciuto persone fantastiche, il paese e il cibo fantastici. Spero di avere l’opportunità di tornare di nuovo in Spagna, sono felice di aver avuto la possibilità di conoscerla”, ha concluso il centrocampista.