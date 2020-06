Juventus, Chiellini e gli allenatori bianconeri: “Conte ti esaspera, Allegri mi ha stregato, Sarri eterno insoddisfatto”

Chiellini a 360 gradi.

Intervistato da Il Corriere dello Sport, il difensore e capitano bianconero ha parlato degli ultimi tre tecnici che hanno guidato la Juventus, partendo da Antonio Conte: “Si è trattato di un inizio da zero con lui, siamo partiti con una base molto bassa, diciamo che abbiamo costruito le fondamenta di una casa. Lui ti dà tanto e pretende tanto. A volte ti esaspera ma con lui fino alla morte. La compattezza creata è servita ad Allegri, un esteta“.

Proprio soffermandosi sul tecnico nativo di Livorno, Chiellini ha poi aggiunto: “Nei cinque anni in bianconero è cresciuto in modo esponenziale. Ha una sensibilità che pochi hanno e non parlo solo di allenatori. Negli anni mi ha stregato“. Conte e Allegri hanno scritto pagine importanti della storia della Juventus, Sarri da questo punto di vista è ancora agli inizi: “E’ meticoloso e più simile a Conte ma si basa tanto sui numeri. Lui è un utopista ed è il primo ad ammetterlo. E’ un eterno insoddisfatto. Se è da Juve? Ogni allenatore viene giudicato dai risultati, quindi li deve ottenere. Cambia il modo, non l’obiettivo“, ha concluso Chiellini.