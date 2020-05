Juventus, Khedira a 360°: “CR7 un fenomeno, nessuno come lui. Il miglior allenatore? Vi stupisco”

Parla Sami Khedira.

Il centrocampista tedesco di proprietà della Juventus, non gioca una gara ufficiale dal lontano 26 novembre. Adesso, però, superata l’operazione al ginocchio e l’emergenza Coronavirus, l’ex Real Madrid è pronto a tornare in campo: in un rush finale di stagione tanto atipico quanto importante, come quello che si profila all’orizzonte, il classe ’87, potrà dunque dare un sostanzioso contributo alla causa di Maurizio Sarri e della Vecchia Signora.

Archiviata la quarantena obbligatoria, Khedira ha già fatto ritorno alla Continassa, dove nella giornata di giovedì oltre ai classici test medici ha svolto anche la prima seduta d’allenamento, nel rispetto delle regole e dei protocolli di sicurezza suggeriti dal Governo. Nel frattempo, il numero 6 bianconero, sollecitato dai molti tifosi che lo stimano e lo apprezzano, su Instagram ha rivelato il nome del miglior allenatore avuto finora in carriera: “Ho avuto la fortuna di conoscere grandi, grandissimi, tecnici, ho imparato davvero tanto da ognuno di loro, anche se alcune cose non mi piacevano portavo con me solo le cose positive, ma il più impressionante per me, finora, è stato Josè Mourinho: dopo il 2010 sono passato dallo Stoccarda al Real Madrid e lui mi ha dato molte conoscenze tecniche, si fidava di me e mi ha migliorato anche come persona, siamo ancora in contatto e abbiamo un ottimo rapporto”.

Parole al miele anche per CR7: “Il mio compagno più forte? Cristiano Ronaldo, senza dubbio. Lui è un giocatore straordinario, una persona fantastica, gioco con lui da sette anni, cinque al Real Madrid e due alla Juventus, secondo me è uno dei migliori della storia del calcio. Ha grande ambizione, vuole sempre vincere, anche in allenamento, è un esempio per tutti. Sono moto felice di allenarmi e di giocare ancora con lui”.

E infine, un consiglio per tutti coloro che sognano di avviare una carriera calcistica ad alti livelli: “Naturalmente per arrivare ad alti livelli bisogna avere talento, e quello non si può comprare, ma serve anche tanta disciplina e soprattutto grande entusiasmo: bisogna lavorare duro ogni giorno ed essere sempre concentrati al massimo, non mollare mai, faticare ogni istante senza alcuna interruzione. Questa è la cosa più importante nel calcio”, ha concluso Khedira.