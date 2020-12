Juventus, Italo Cucci stronca Pirlo: ”Non c’è allenatore, bianconeri gentili con gli avversari”

Italo Cucci torna a pungere Andrea Pirlo.

Alla vigilia della sfida che vedrà impegnata la Juventus – già qualificata agli ottavi di Champions, contro la Dinamo Kiev, il giornalista Italo Cucchi analizza il momento vissuto dai bianconeri: reduci da un avvio di stagione altalenante che poco ha convinto tifosi e addetti ai lavori.

“L’allenatore non c’è. Ci sono dei problemi che si devono risolvere, come quello di Dybala. E ci sono dei problemi in difesa. Per anni la difesa della Nazionale è stata quella della Juve. Il primo a capire che non sarebbe più andata è Mancini. Per me è una Juve è a handicap, molto gentile che concede spazio agli avversari per vedere se possono vincere lo Scudetto”.

Cucci, ai microfoni di “TMW Radio, durante Maracanà, si è poi espresso sul complicato momento vissuto in Champions dall’Inter: “Credo che stasera, se esprime la stessa volontà e idea di gioco vista con il Sassuolo può vincere. Giocatori pagati con questi ingaggi devono vincere. Se perdono è un grave difetto professionale. I calciatori, certe partite così poco vissute o importanti, in genere non le giocano quando vogliono liberarsi dell’allenatore. Ma questo non sia il caso. Io credo che l’Inter all’ultimo respiro possa andare avanti”.