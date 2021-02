Juventus-Inter, lite Conte-Agnelli: nessun provvedimento del Giudice Sportivo, Procura Figc apre un’inchiesta

Nessun provvedimento del Giudice Sportivo.

La tanto attesa decisione del Giudice Sportivo sulla lite tra Conte e Agnelli di martedì scorso è finalmente arrivata. Nel comunicato diffuso in mattinata, tuttavia, non c’è alcun riferimento alle tensioni tra le parti che hanno coinvolto anche il dirigente nerazzurro Lele Oriali e quello bianconero Fabio Paratici. Il giudice sportivo non ha punito, dunque, né l’allenatore dell’Inter né il presidente della Juventus per lo scambio di gesti e insulti avvenuto martedì scorso. La Procura Federale, al contrario, ha invece avviato un’inchiesta per ricostruire i fatti come accaduto nel caso Lukaku-Ibrahimovic. A tal proposito, fa sapere la FIGC, è già stato convocato il quarto ufficiale della gara Daniele Chiffi.