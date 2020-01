Juventus, infortunio Demiral: ecco quando potrebbe essere operato. E quel messaggio di CR7…

La notizia era nell’aria, nella giornata di ieri la conferma: lesione del legamento crociato anteriore con associata lesione meniscale per Merih Demiral.

Pochi minuti dopo aver realizzato il gol del vantaggio nel corso della partita contro la Roma, andata in scena domenica sera allo Stadio “Olimpico”, il difensore turco si è infortunato, lasciando il terreno di gioco sulle proprie gambe e successivamente l’impianto con le stampelle. In un primo momento l’infortunio al ginocchio era stato classificato come una distorsione. Lunedì mattina, invece, la risonanza magnetica alla quale si è sottoposto il giovane talento classe 1998 ha confermato i timori.

“Nel corso della partita di ieri sera Merih Demiral ha riportato la distorsione del ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore con associata lesione meniscale. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni”, ha comunicato la Juventus attraverso il proprio sito di riferimento.

Demiral, approdato alla corte di Maurizio Sarri in estate e nelle ultime gare titolare inamovibile, verrà con ogni probabilità operato giovedì mattina. Poi, inizierà immediatamente la riabilitazione, con i tempi di recupero che si aggirerebbero attorno ai cinque mesi. “Ringrazio tutti per il sostegno e potete stare certi che tornerò più forte di prima. Ci vediamo agli Europei”, ha scritto lo stesso calciatore sui propri social, deciso a recuperare prima dell’inizio delle sfide valide per Euro 2020.

Intanto, chi continua a sostenere il compagno di squadra è Cristiano Ronaldo: “Torna presto, fratello”, ha scritto l’asso portoghese su Instagram, postando una foto che lo ritrae insieme al numero 28 bianconero. D’altra parte, i due sono legati da un rapporto speciale in campo e fuori.