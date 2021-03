Juventus, il tackle di Rummenigge dopo il ko con il Porto: “La verità su Cristiano Ronaldo è una sola”

Karl-Heinz Rummenigge a gamba tesa.

Juventus, Bruno a gamba tesa: “Squadra imbarazzante! Fenomeni solo in Italia, società nel caos”

E’ ancora aperta la ferita europea per la squadra di Andrea Agnelli. La Juventus è stata eliminata dalla Champions League per mano del Porto di Sérgio Conceição e le voci sul futuro di Cristiano Ronaldo hanno iniziato a circolare prepotentemente. L’asso portoghese ex Real Madrid ha comunque subito risposto da campione realizzando una tripletta personale in quel di Cagliari, superando così Pelé nella classifica dei miglior marcatori della storia del calcio. La nota che stona in cotanta classe e freddezza sotto porta è però un’altra eliminazione rimediata in modo troppo prematuro rispetto ad obiettivi e standard del club bianconero. Karl-Heinz Rummenigge, direttore sportivo del Bayern Monaco e attuale campione d’Europa con i bavaresi, si è espresso in merito alla situazione della Juventus nel corso di una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Ho visto la partita. A volte queste cose possono accadere. Gli avversari segnano gol e uccidono il match. La verità è che non è stata la giornata migliore di Cristiano contro l’FC Porto, ma anche lui lo sa bene. Questo può succedere. Ma nel complesso è stato un buon investimento e ha reso più famoso il marchio della Juventus. Segna tanti, tanti gol. Domenica ne ha segnati altri tre. È un giocatore importante, ma non può fare la differenza da solo”, ha concluso al riguardo il manager bavarese.

