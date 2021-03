Juventus, il tackle dell’ex Napoli Allan: “Mio figlio ama il calcio e CR7, ma c’è un problema”

Parola ad Allan Marques Loureiro.

Champions League, il flop della big italiane: semaforo rosso per Inter, Juventus e Lazio! L’Atalanta sogna ma sbatte sul Real Madrid

L’ex centrocampista del Napoli è tornato a parlare del calcio italiano dopo il quinquennio passato tra le fila partenopee. Attualmente alla corte di Carlo Ancelotti, il calciatore brasiliano classe 91′ ha collezionato sedici presenze con la maglia dell’Everton senza ancora aver trovato la via della rete. Allan non è mai stato, di certo, un goleador ed infatti sin dai primi tempi del Napoli si è contraddistinto per la propria ottimale forza fisica che lo rende uno dei migliori recupera palloni in circolazione. Allan, nel corso di una lunga intervista rilasciata al noto quotidiano inglese Liverpool Echo, ha affrontato diverse tematiche soffermandosi in particolare sulla passione del proprio figlio per il calcio e per l’asso portoghese in forza alla Juventus, Cristiano Ronaldo. Di seguito, le sue dichiarazioni.

Juventus-Benevento. Inzaghi: “Faremo la nostra partita. Ronaldo? Bisogna solo fargli i complimenti”

“Mio figlio ama il calcio, guarda continuamente le partite e indossa sempre la maglia dell’Everton o quelle delle altre squadre in cui ho giocato. E’ la mia motivazione più grande insieme alla sorella. E’ un grande tifoso di Cristiano Ronaldo, quindi ha sempre addosso anche una maglia di CR7. Ma visto che non gli è permesso avere la maglia della Juventus con scritto Cristiano, perché i bianconeri sono grandi rivali del Napoli, a casa siamo pieni di maglie di Ronaldo… ma del Real Madrid. Ed è normale, i ragazzi sognano di segnare sempre tanti gol e i loro idoli sono gli attaccanti. Mio figlio non fa eccezione“, ha concluso Allan.

Bologna, Sabatini show: “Napoli su Tomyasu e Skov Olsen? Dico la mia. Osimhen top, Cavani a Palermo…”