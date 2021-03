Juventus-Benevento. Inzaghi: “Faremo la nostra partita. Ronaldo? Bisogna solo fargli i complimenti”

Il Benevento si prepara alla sfida in casa della Juventus.

I sanniti stanno attraversando un momento non troppo positivo e hanno bisogno di tornare a fare punti per non rischiare di ritrovarsi invischiati nella lotta per non retrocedere. La sfida dell’Allianz contro i bianconeri non sarà di certo una passeggiata, ma i campani dovranno provare a dare il massimo. Il tecnico delle “Streghe”, ai microfoni di Sky Sport, ha presentato la sfida contro gli uomini di Andrea Pirlo.

“La squadra è tranquilla, il presidente ha voluto andassimo un ritiro un giorno ed è stata una scelta giusta, come quella di rimandare poi i giocatori a casa. Abbiamo voglia di fare bene e di rivalsa, vogliamo fare la nostra partita, li abbiamo già fermati. Voglio una gara con personalità e carattere. All’andata abbiamo pareggiato, ci proveremo. Sognare è lecito. Ronaldo? Dobbiamo solo fargli i complimenti per quello che fa. In Italia siamo più cattivi nelle critiche, avere un giocatore così ti facilita il compito. Noi allenatori siamo sempre criticati? Lo sono stati anche tecnici che avevano vinto la Champions, come possiamo pensare di non essere criticati io e Pirlo?”.