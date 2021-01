Juventus-Genoa, Ballardini: “Grande prestazione, abbiamo in rosa ragazzi molto seri. Strootman? Il suo arrivo…”

Una partita da ricordare e che ci servirà per ripartire bene in campionato.

Queste le parole di Davide Ballardini, tecnico del Genoa intervenuto al termine della sfida di Coppa Italia contro la Juventus. Nonostante la sconfitta maturata con il parziale di 3-2, l’ex allenatore del Palermo si è detto molto soddisfatto della prova dei suoi ragazzi e del modello di gioco espresso questa sera all’Allianz Stadium. Come testimoniano anche le sue parole ai microfoni di Rai Sport, Ballardini sembrerebbe essere molto fiducioso per il prosieguo della stagione dei suoi nel campionato di Serie A. Ecco le sue parole:“A parte i primi venti minuti in cui siamo stati timidi, la squadra dopo è cresciuta nel gioco, nella pressione, è diventata più padrona. Ci teniamo la bella prestazione, abbiamo avuto conferme tecniche e ci teniamo la gara bella del Genoa. Noi sappiamo di avere una rosa di ragazzi molto seri, si impegnano quotidianamente per crescere. Le difficoltà sono tante, questa sera si è visto questo: la serietà, le qualità dei nostri e quindi è un bel segnale”.

Chiosa finale del tecnico genoano sull’apporto che l’arrivo di Strootman potrà dare alla sua squadra:“Penso sia un ragazzo che sta bene, ha grandi motivazioni. Il campionato italiano è difficile, le difficoltà sono tante. Nel quotidiano ti rapporti con le tue idee e questo è quello che si fa. Io faccio questo, mi presento come persona, ho idee e le mie idee devono essere così, per esaltare i giocatori che alleno. Quotidianamente poi ci alleniamo e speriamo di fare bene”.