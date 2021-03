Juventus fuori dalla Champions, Pirlo riceve il Tapiro d’Oro: “Futuro? Spero di mangiare la colomba”

La Juventus è fuori dalla Champions League.

Non è bastata alla Juventus la vittoria per 3-2 maturata contro il Porto, nel match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, per passare il turno e proseguire la propria avventura europea. Dopo la finale persa nel 2017 al “Millennium Stadium” di Cardiff, i bianconeri, ancora una volta sono stati prematuramente eliminati dalla competizione gettando sempre più dubbi sul futuro del tecnico Andrea Pirlo: in bilico a causa dei risultati poco brillanti maturati fino ad ora dalla squadra, attualmente distante ben 10 lunghezze dalla vetta.

Proprio all’indomani dell’eliminazione della Juventus dalla Champions League, il noto programma “Striscia La Notizia”, ha consegnato all’allenatore il tapiro d’oro. Raggiunto dall’inviato Valerio Staffelli, intento a consegnargli il premio, Andrea Pirlo non ha nascosto le proprie perplessità in merito al futuro.

“Speriamo di poterci riprovare l’anno prossimo. L’errore di Ronaldo in barriera? Non è solo quello: abbiamo commesso sbagli che nel nostro caso ci sono costati la qualificazione. Il voto a Ronaldo lo lascio dare ai giornalisti, per me è sempre 7, come il suo numero. Durante la consegna dello scorso Tapiro mi avete chiesto se avrei mangiato il panettone, ora spero di mangiare pure la colomba…”.